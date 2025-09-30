Cuando los perros ladran, es señal que cabalgamos

septiembre 30, 2025

Arrancó recio la semana mi gente y es que luego de que algunos medios de comunicación nacionales, montaran la acostumbrada campaña negra en contra de la gobernadora Rocío Nahle, intentando embarrarla de huachicol, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo durante la mañanera de ayer, que la mandataria veracruzana no estaría en ningún caso bajo investigación por ese feo asunto.

La presidenta Sheinbaum, no solo desmintió las versiones erróneas que habrían circulado de la gobernadora veracruzana, sino que elogió el trabajo de Nahle García como secretaria de Energía, señaló además que bajo su gestión doña Rocío disminuyó de manera sustancial los permisos de importación y además tomó el control de estos, la presidenta concluyó destacando una vez mas, la importancia de la gestión de la mandataria veracruzana al frente de la SENER.

Pero no solo los medios de comunicación nacionales soltaron la jauría en contra de la gobernadora Nahle, también el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara como es costumbre ya, ha hecho lo propio durante semanas con el tema de la revocación de mandato y ayer la gobernadora Rocío Nahle de frente y sin tapujos, le contestó señalando que ella siempre ha ido a las urnas, y que no tendría ningún problema en someterse una vez más a los designios del pueblo.

Fue en la conferencia de prensa de ayer lunes, que doña Rocío recordó que incluso la presidenta Sheinbaum observa este esquema y agregó que la revocación de mandato, debería de ser para todo puesto de elección popular, incluso para los senadores, que también duran 6 años… y aquí agregaría yo de mi cosecha y los senadores se la pasan bomba sin siquiera menear las manos, porque opinar hasta del clima, cada vez que se les atraviesa un micrófono, no equivale a trabajar.

Tal pareciera que el espíritu de Carmelita Salinas, aquella mujer del espectáculo mexicano a la que apodaban La Corcholata, por su papel en aquella película de los años setentas “Bellas de Noche” y que tenía por costumbre opinar de todo, siendo la mayor parte de sus opiniones disparates; se habría apoderado del alma y voluntad del senador xalapeño.

Cosas de la vida y menudencias

Ni bien se sienta en la silla Pedro Rosaldo, el alcalde electo de Coatzacoalcos y ya el hombre trae bien claro por donde empezar y será con obras en beneficio de la ciudadanía, pero también que atraigan inversión y derrama económica, así que de momento el muchacho está analizando opciones para la modernización del malecón costero, ya que considera que no es solo es la estética sino la funcionalidad para fortalecimiento de la plusvalía.

El proyecto de Pedro Miguel, abarcará desde el hemiciclo de los niños Héroes y las obras se harán de manera simultanea en todos los tramos, para no entorpecer la fluidez de la ciudad más de lo necesario, las obras según Pedro se concluirán a mediados del 2026.

Lector, lectora querida, cada día que pasa, se complica más sostener el cuento de que el señor Adán Augusto López, ignoraba las andanzas de su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. Ayer El Universal, el periódico nacional destapó documentos clasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional que pintan un cuadro incómodo: allá por 2020, apenas estrenado en el cargo, Bermúdez ya tejía lazos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los reportes castrenses son claros y sin adornos. Y entonces, la pregunta se cae del árbol por madura: si el vínculo era sabido, ¿por qué nadie lo movió de su silla? Ni en el palacio de Tabasco, ni en las oficinas federales hubo un solo movimiento.

Así las cosas, los papeles que hoy circulan no solo acorralan a Bermúdez, que al no haber sido extraditado, cualquier país puede iniciarle procesos, incluso Estados Unidos; hunden, y de fea manera, la versión de inocencia que rodeaba al señor Adán, la realidad es que a estas alturas, la incredulidad ya no cabe en la historia.

En fin, que así las cosas mi gente.