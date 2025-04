Dos bajas 

abril 1, 2025

Ayer hubo rueda de prensa en palacio de Gobierno, ahí la gobernadora Rocío Nahle, oficializó lo que ya venía sonando desde hace ya algunas semanas, la salida del gabinete de la señora Dulce María de la Reguera, mejor conocida como la Nena, cosa que no lamento del todo, la realidad es que la señora es todo un personaje graciosísimo, más jarochota que la palabra misma, sin embargo su estilo contrastaba muchísimo con la sobriedad con la que se manejan sus homólogos de otras secretarías, y es que si bien sus estados de Ig y sus entrevistas fueron toda una joya, la realidad es que tuve que dejar de seguirla en redes, so pena de condenarme al mismísimo infierno de tanto reírme y honestamente una a estas alturas, ya no está una para asustarse con cualquier diablo.

La salida del gabinete de Adriana Muñoz Cabrera si se lamenta, una mujer con un carácter fuerte formado durante 20 años de experiencia en el medio, egresada de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y licenciada en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Adriana se ha desempeñado como directora general de noticias, columnista y reportera en diversos medios de comunicación estatales y nacionales, cubriendo eventos de relevancia nacional e internacional. También ha desempeñado roles en la función pública, como jefa de la Unidad de Género de la Delegación Regional, asesora de la Unidad de Género y enlace regional de la Secretaría de Educación de Veracruz con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, además, fue delegada regional de Radiotelevisión de Veracruz.

Durante la campaña de la gobernadora Rocío Nahle, Adriana hizo un muy buen trabajo, a la mujer se le vio de sol a sol de Pánuco a Coatzacoalcos, incansable comunicando todas y cada una de las acciones de la candidata en aquellos días, en fin que ahora quiere irse por un puesto de elección popular y como lo dijo la gobernadora Nahle es su legítimo derecho, buscará una silla en el cabildo de Rosa María Hernández Espejo.

Cosas de la vida y menudencias

Ayer leyendo al maestro Manuelito Rosete, me entero que existe un frente contra Daniela Griego Ceballos, que está encabezado por una tal Luis Sardiña, quien resulta, acaba de renunciar a la dirección de protección civil del ayuntamiento xalapeño que encabezó Ricardo Ahued, quien según yo, fue alcalde por el Movimiento de Regeneración Nacional ¡Estoy confundida!

¡En fin! Que el señor Sardiña además hace toda una vida, fue el encargado de descarrilar la aspiración a gobernar el municipio de Veracruz puerto de Oscar Rodríguez en el año de 1994 ¡No bueno! Eso tiene más años que el mismísimo Matusalén, yo me pregunto ¿Que hacía en la función pública? Un hombre tan mayor, capaz y hacer uso del elevador ese para discapacitados, que puso si mal no recuerdo, Américo Zúñiga, quien también se supone está en el selectísimo grupo contra Griego Ceballos y al que le ganó Ana Miriam Ferraez… De risa loca la verdad.

Si el señor Sardiña tuvo más colmillo que Oscar Rodríguez, como para haber truncado su aspiración, ese señor Sardiña debe haber ido al kínder y jugado a la roña con el fallecido don Carlos Brito… ¡Uy que miedo! Entre sus planes seguramente está descarrilar a doña Daniela a puro bastonazo, golpe de orinal y cómodo ¡Caray! Que feo personaje, en una de esas y hasta jubilado del IPE sea ¡Mal agradecido!

¡Ay Dios mío! Cuando no es Chana es Juana, pero como le duele al mas rancio machismo aldeano, que del MORENA saliera para la alcaldía xalapeña una mujer, pudiendo haber llegado alguno de los corifeos del progenitor de Bobby der Baumeister.

Así las cosas lector, lectora querida, alegre con la noticia del acueducto que anunció la gobernadora Nahle García en su rueda de prensa y mucho más alegre, de saber que la obra la ejecutará la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, ojalá que la obra no se la adjudiquen a los mismos que tienen todo el cuatrienio, mal construyendo Xalapa y menos a los que hicieron los puentes esos chipotudos… porque es necesaria una obra que resuelva.

Nos leemos mañana.