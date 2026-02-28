“Mi no lugar” un retrato amargo del trabajo infantil en la industria azucarera

febrero 27, 2026

La película mexicana “Mi no lugar”, dirigida por la cineasta colimense Isis Ahumada, ha arrancado este 27 de febrero con su primera semana en cines, mostrando a través de la pantalla grande un problema urgente relacionado con el trabajo infantil y el abandono escolar en el país.

Así, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del ECAMC y con respaldo de EFICINE para su distribución, este documental llegará a más de 50 salas de México, escuelas, plazas públicas y fuciones comunitarias en regiones cañeras del país.

Sinopsis de Mi no lugar

Además de retratar una problemática urgente, como la migración interna y la explotación laboral infantil, este filme surge de la experiencia cercana de su directora Isis Ahumada, quien, mientras trabajaba como profesora en Colima, fue testigo del abandono escolar de niñas y niños cuyas familias migran para trabajar en el corte de caña.

Este documental sigue a Jonathan, un adolescente que busca continuar la secundaria, impulsado por la esperanza de sus padres, jornaleros agrícolas. Sin embargo, durante su camino enfrenta una realidad compleja en la que la promesa de un mejor futuro se tensiona de forma constante.

Del apoyo para la creación a la exhibición nacional

De acuerdo con la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza sobre el valor del apoyo a estas películas: “Mi no lugar muestra la fuerza de las narrativas que nos permiten mirar todas las realidades posibles del país y confirma que apoyar la creación también es sostener la exhibición y la formación de públicos: llevar historias necesarias a salas, escuelas y plazas para abrir conversación, empatía y comunidad”.

De este manera, destacó que para su estreno y circulación ampliada, la película cuenta con el Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE), lo que permite diseñar una campaña de impacto social que va más allá de la exhibición tradicional en salas.