México registra primer caso de influenza A H3N2

diciembre 12, 2025

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K, también conocida como súper gripe, en una persona en México. “Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado”, indicó la Secretaría de Salud federal.

En un comunicado, la dependencia resaltó que la variante A H3N2 subclado K presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año, “su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación. Por ello, no representa un motivo de alarma para la población”.

⇒ El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier eventual caso, como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública.

La Secretaría de Salud federal exhortó a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente contra influenza, Covid-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema que les corresponda.

“Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades”.

La dependencia federal resaltó que, en caso de que una persona dé positivo a influenza, incluso la variante A H3N2, se recomienda atenderse de forma temprana y, cuando sea necesario, recibir tratamiento antiviral estándar; asimismo, usar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento.