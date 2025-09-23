Vacuna contra el sarampión ya protege al 87 por ciento de la población: Kershenobich

septiembre 23, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX- Al tiempo de reconocer que se descuidó el tema durante la administración anterior, este martes, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que se está reforzabdo aún mas la vacunación

de los niños mexicanos quedaron desprotegidos contra el sarampión y por ello ahora se está haciendo un esfuerzo para que no corran riesgos.

“Lo que pasa es que durante el periodo de la pandemia del COVID 19, los niños no acudieron a vacunarse en la misma forma en que ocurría normalmente. Entonces, en ellos estaba más baja la vacunación. Actualmente esos niños han crecido y entonces son los niños que tenemos que vacunar en forma más importante. Actualmente tenemos, aproximadamente ya el 87 por ciento de vacunación, pero necesitamos llegar al 95 por ciento”. Citó.

Para finalizar citó que en 2025 se han vacunado ya a 6.5 millones de mexicanos, en tanto que el contagio por sarampión, procedente de Texas se ha mantenido en el estado de Chihuahua, donde aún hay trabajadores del campo que no han sido inoculados.