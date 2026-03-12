México es apaleado y eliminado del Clásico Mundial de Béisbol

marzo 12, 2026

La selección mexicana de béisbol sufrió una contundente derrota por 9-1 ante Italia en el Daikin Park de Houston, quedando eliminada del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y perdiendo además la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Italia, con marca perfecta de 4-0, avanzó como líder del Grupo B junto a Estados Unidos (3-1), mientras México concluyó su participación con 2-2.

Vinnie Pasquantino hizo historia al convertirse en el primer jugador en conectar tres jonrones en un mismo juego dentro del Clásico Mundial. El slugger abrió la pizarra en la segunda entrada con un cuadrangular solitario ante Javier Assad, repitió en la sexta contra Daniel Duarte y volvió a castigar en la octava frente a Robert García. Jon Berti también aportó un jonrón solitario en la cuarta entrada para ampliar la ventaja italiana.

El quinto episodio fue determinante para la derrota mexicana; un toque de sacrificio de Dante Nori y un sencillo productor de dos carreras de Jakob Marsee, aprovechando un error defensivo, colocaron la pizarra 5-0. La ofensiva mexicana logró su única carrera en la séptima entrada, cuando Alek Thomas impulsó a Joey Meneses con un rodado, pero Italia respondió de inmediato en la octava con el tercer jonrón de Pasquantino y un doblete productor de Andrew Fisher.

El abridor italiano Aaron Nola se llevó la victoria tras lanzar cinco entradas en blanco, permitiendo cuatro hits, una base y ponchando a cinco. Assad cargó con la derrota. México llenó las bases sin outs en la séptima, pero apenas pudo concretar una carrera.

¿Por qué nos perdemos los Juegos Olímpicos?

El resultado también significó la despedida de México de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, debido a que el torneo otorga dos boletos para selecciones americanas, además de Estados Unidos como anfitrión.

Con Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Canadá aún en competencia, México quedó fuera de la pelea, un duro contraste con su actuación histórica de 2023, cuando alcanzó las semifinales contra Japón.