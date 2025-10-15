Maestras atrapadas en Texcatepec piden auxilio para salir de su comunidad 

octubre 15, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Dos maestras atrapadas en la comunidad de Pie de la Cuesta, en el municipio de Texcatepec lanzan un llamado de auxilio a las autoridades estatales para que puedan ser evacuadas de la zona vía aérea.



A través de un video en redes sociales, las profesoras Liliana Nochebuena Arvizu y Diana Parra Villa explicaron que laboran como docentes de telesecundaria pertenecientes a la zona escolar 0045 de Huayacocotla.

“Nosotras nos encontramos laborando en el municipio de Texcatepec, Veracruz, precisamente en la comunidad de Pie de la Cuesta, uno de los municipios afectados por los desastres naturales que hubo en días anteriores. El acceso a esta localidad está totalmente destruido, no hay manera de poder transitarlos”.

Comentaron que el martes por la tarde llegó a la zona un helicóptero de la Marina, sin embargo, les informaron que no podían trasladarlas al no contar con una orden de rescate.

“Hacemos este video para solicitar su ayuda y den autorización a Marina para que nos pueda sacar de esta comunidad. Agradecemos a las personas que puedan difundir este video, porque en la comunidad donde estamos no hay luz ni señal telefónica”.