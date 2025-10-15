En Texcatepec se restablece la comunicación; piden no circular de noche por brechas temporales

En Texcatepec se restablece la comunicación; piden no circular de noche por brechas temporales

octubre 15, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A través de redes sociales, el Ayuntamiento de Texcatepec, que preside Amalia Sánchez Alonso, confirmó que se logró la apertura de caminos provisionales hacia las comunidades que habían quedado incomunicadas desde la semana pasada.

Se informó que ya hay comunicación con las congregaciones de Benito Juárez, Cerro Gordo, El Papatlar, Amaxac, El Puerto y El Pericón, que resultaron entre las más afectadas por las lluvias.

Luego de que el pasado domingo la alcaldesa difundiera un video en redes sociales solicitando ayuda urgente, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana llegó al municipio para atender a la población afectada.

El Ayuntamiento detalló que, gracias al esfuerzo colectivo de las comunidades, se logró la apertura provisional de un camino; sin embargo, exhortó a la población a ser consciente, pues el paso será únicamente para emergencias y el traslado de víveres.

“El camino aún es muy inestable y es arriesgado circular por ese tramo. La maquinaria seguirá trabajando para hacer estable ese trayecto. Pedimos paciencia y seguir unidos para lograr nuestro objetivo”, señala el comunicado.

Por lo anterior, se determinó que el tránsito de vehículos particulares se abrirá por intervalos de dos horas, de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en el tramo donde continúan los trabajos.

El paso permanecerá cerrado de 8:00 de la noche a 6:00 de la mañana, y se prohibió la circulación de vehículos pesados, materialistas, de pasajeros y camionetas de más de 3 toneladas, por seguridad de los usuarios y para evitar daños en la brecha provisional.