Los hijos son las personas más vulnerables dentro de las familias en la enfermedad del alcoholismo

Los hijos son las personas más vulnerables dentro de las familias en la enfermedad del alcoholismo

septiembre 25, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. «Ellos también se contagian y muchas veces no saben qué hacer, se sienten culpables por la manera de beber de su padre o su madre, porque sabemos que el alcoholismo no nada más es en lo hombres», dijo Mary.

Refirió que un familiar de una persona alcoholica puede llegar a pensar incluso en el suicidio por la situación que atraviesa.

«Esa parte puede llegar una familiar de un alcoholico, es tanta la desesperación de los jóvenes que no saben qué hacer en sus hogares porque no tienen la empatía en su hogar, regularmente no tienen un entorno saludable y se van por caminos que no son los adecuados».

Señaló que en los grupos de familia también tienen un programa de 12 pasos con 36 principios para su recuperación.

Para dar a conocer en qué consiste su labor están celebrando una semana de información del 22 al 27 de septiembre y se pueden comunicar el número 229 251 5163 con más de 15 grupos en la ciudad y más de 130 en el estado.