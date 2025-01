Consumo de alcohol podría generar problemas de ansiedad o depresión, alertan

enero 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) Xalapa, Humberto Flores Dorantes, afirmó que han podido identificar en las atenciones que han brindado y las actividades preventivas que la edad de inicio de consumo de alcohol cada vez es más temprana.

“La edad de inicio de consumo ya está entre los 12 y 14 años; el consumo en mujeres ha aumentado de acuerdo a lo que venían siendo las encuestas de adicciones”.

Además, alertó sobre que, en algunos casos el mismo consumo de alcohol pudiera estar generando un problema de ansiedad o de depresión, “pero las personas están solicitando la atención para estas problemáticas”.

Sobre el consumo en mujeres dijo que se deben considerar los roles de género puesto que ellas pueden ser más estigmatizadas si expresan que tienen ese problema.

“Tiene que ver una cuestión de género ahí, por cuestiones de conducta, como roles de género, a los hombres se nos permite unas cosas y a las mujeres se les permiten otras cosas. Desde la perspectiva, desde los enfoques y estudios de género, se observa que los hombres somos más propensos a tener estas conductas de riesgo, a no medir incluso el consumo, el inicio de consumo de sustancias, el consumo de alcohol, el consumo excesivo, forman parte de ritos de iniciación a la masculinidad”.

Expuso que entre los discursos está el de “tómale, no seas miedoso, no seas señorita, no seas mujer, no seas este tipo de cosas”.

Además, se ha detectado en centros de integración que las mujeres con problemas de consumo no tienen una red de apoyo.