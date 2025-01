Captan desde el espacio los incendios en Los Ángeles

Imágenes satelitales han revelado la devastadora magnitud de los incendios forestales que afectan a Los Ángeles, California, donde al menos cinco personas han perdido la vida y más de 100 mil han sido evacuadas.

Actualmente, se registran cinco focos activos de fuego, siendo el más significativo el incendio de Pacific Palisades, que ha arrasado más de 6 mil 900 hectáreas desde su inicio el 7 de enero.

Este incendio ha crecido rápidamente, impulsado por los fuertes vientos de Santa Ana, que pueden alcanzar hasta 160 km/h, creando condiciones críticas para la contención del fuego.

Las imágenes capturadas por satélites del Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera (CIRA) de la Universidad Estatal de Colorado muestran columnas de humo que se extienden por más de 160 kilómetros desde la costa hacia el Océano Pacífico.

Seen from space by the GOES-18 satellite, as the Palisades Fire spreads and is sending smoke over the Pacific Ocean, you can see the Eaton Fire igniting and starting to spread around Los Angeles, California.



Credit: CSU/CIRA & NOAA pic.twitter.com/KXUXwkdJjG