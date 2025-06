LIMPIANDO LAS FINANZAS EN VERACRUZ CON NUEVA CALIFICACIÓN CREDITICIA

junio 24, 2025

@pablojair



+ Lo menos peor que le podía pasar a la UV.

+ Ahued presentó cómo quedará el Palacio.

+ Nacho se reúne con sindicato de CMAS-Coatepec.



Ni el cósmico ni el yunista.

A ver si logran algo con la marcha.

–Chopenjawer

En el sexenio pasado, uno de los grandes aciertos fue hacer frente a un problema que nadie quería atender o daban paliativos: la deuda de Veracruz, que oscila entre los 50 mil y 60 mil millones de pesos.

Dicho endeudamiento viene desde el sexenio de Miguel Alemán, creció en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, para terminar en crisis gravísima en el sexenio de Javier Duarte, donde no había dinero para nada y prácticamente el gobierno estaba en bancarrota.

Siguieron dos años de Yunes Linares, pero estaba tan concentrado en la sucesión para heredar el cargo al mayorcito de sus hijos, que realmente no hizo nada ni tenía tiempo para hacerlo.

Por lo anterior, una de las metas del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez fue hacer frente al problema de la deuda, ajustando el cinturón en determinadas áreas de gobierno. Su secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, fue el que llevó la difícil tarea de disminuir lo que se debe a bancos —principalmente— para que la entidad pudiera tener otra vez créditos y prestigio como un ente que sí paga sus deudas.

Y es que era necesario tener dinero, pues —decía Cuitláhuac— horas antes de empezar el gobierno de la Cuarta Transformeishion, les vaciaron las cuentas y arrancaron sin un peso.

Es obvio que una deuda tan grande va a tardar, quizás décadas, en solventar, pero desde el sexenio pasado se determinó en pagar y así se ha estado haciendo.

El pasado 22 de abril, en un evento realizado en las instalaciones del centro de adiestramiento de policías en El Lencero, la gobernadora Rocío Nahle García informaba que su gobierno también hacía frente a esta situación y que un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se originó en el Duartismo, lo va a pagar en este 2025.

De esta manera, el Gobierno del Estado encabezado por Nahle García realizó el primer pago el pasado 15 de abril, por un monto de 2 mil 800 millones de pesos provenientes de recursos estatales.

Parece mentira, pero a veces lo que se prepondera en las noticias es más el tema de las desgracias, pero no es para nada menor el hecho de que Veracruz esté limpiando, poco a poco, sus finanzas, que apenas hace ocho años estaban por los suelos. Una vergüenza nacional e internacional.

Este lunes, el periódico El Financiero dio a conocer que la calificadora HR Ratings modificó al alza la calificación de Veracruz, al pasarla de “HR A-” a “HR A” y modificó la perspectiva de “positiva” a “estable”.

“Lo anterior fue resultado de la disciplina financiera que mantiene la entidad reflejo de la aplicación transparente de recursos públicos”, expresa el diario.

“Este reconocimiento obedece a la solidez en el manejo de las finanzas estatales, especialmente porque no se recurrió a financiamiento de corto plazo al cierre de 2024, lo que refleja una planeación eficiente”, resaltó.

Y apunta: “En este sentido, la deuda de largo plazo se mantiene sin cambios, lo que significa que no adquirieron nuevos préstamos”.

Siendo honestos, a muchos el tema de los números nos aburre. Nos da tedio escuchar cifras y harta hueva cuando se detallan, pero son también noticias relevantes porque, sencillamente, un gobierno con finanzas sanas puede avanzar.

Y vaya que tuvimos gobiernos con números rojos y se generó el caos. Quien diga que no lo padeció o ha terminado de padecer, estaría mintiendo con todos los dientes.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Finalmente, el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar, logró su prórroga y encabezará a la máxima casa de estudios de Veracruz hasta el 2029… Lo anterior, contra todos los pronósticos, pues muchos daban ya como un hecho que no alcanzaría dicho beneficio… Fuera quedan Rafael Vela Martínez, ex subsecretario en el mini-gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y el eterno suspirante Jorge Manzo, quien otra vez participa y vuelve a quedar fuera… Al parecer, lo que detonó la decisión de la Junta de Gobierno tuvo mucho qué ver con la emisión de la postura pública de los ex rectores hoy metidos a políticos de oposición, quienes pedían que no se le diera la prórroga al actual rector… Y es que, mire, la anterior, Sara Ladrón de Guevara, fue candidata del PAN-PRD al Senado junto al senador “minorista” conocido como “Miguel Chiquito”… El otro, Rául Arias Lovillo, fue también candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Xalapa; del ex rector Víctor Arredondo ni se diga: fue secretario de Educación con Fidel Herrera… Vaya, regresar a colocar a gente vinculada a ellos, hubiese sido lo peor para la UV, que no pasa por sus mejores momentos.

OTRA NOTA: El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, hizo una presentación de cómo se espera que quede el Palacio de Gobierno con nueva iluminación, y la verdad se ve muy ambicioso el proyecto… De entrada, es la modernización de un inmueble que por décadas no se le dio más que pintura de acuerdo a los caprichos del gobernante en turno (como aquella vez que Tío Fide, en su afán de pintar de rojo todo, quiso hacer lo mismo con la sede del Poder Ejecutivo, pero lo prohibió el INAH)… En realidad, al Palacio de Gobierno no se le dio mantenimiento a las entrañas y hoy se sabe que hasta la cochera no tenía drenaje, así que ya se imaginará el olor heredado por las distinguidas personalidades que han pasado por ahí… Según lo expuesto por el secre con fotografías, la intención es que un palacio de un estado que tiene el tamaño de Italia (así lo comparó) tenga un lugar digno y moderno para presumir… Hasta techo de policarbonato le van a poner al patio central, para quitar la lona que existe actualmente… Vientos.

LA ÚLTIMA PORQUE PAN CON CAFÉ PA’L FRÍO: El presidente municipal electo de Coatepec, Nacho Luna, sostuvo una reunión con el comité del Sindicato de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) como parte de las actividades de su oficina de transición… “Recibí en la oficina de transición al Comité del Sindicato de la CMAS Coatepec, con quienes compartí ideas sobre la transformación que requiere este organismo para bien de nuestro pueblo”, expresó el edil electo a través de sus redes sociales… Cabe destacar que entre las propuestas que el presidente electo ha presentado en torno al tema destacan el fortalecimiento de Fidecoagua, la revisión técnica y operativa del sistema de agua potable, y una reducción gradual de tarifas para hacer efectivo el derecho al agua como un servicio accesible y eficiente.