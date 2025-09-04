Laura Itzel Castillo celebra “cooperación sin precedentes” entre México y EU

septiembre 4, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, destacó la relevancia de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los acuerdos alcanzados con la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

En entrevista, Castillo señaló que los acuerdos son “fundamentales” y abarcan el fortalecimiento de la cooperación en la frontera, así como la lucha contra el tráfico de drogas y armas entre ambos países.

“La visita que se llevó ayer a cabo, encabezada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y los acuerdos a los que se llegaron, que son acuerdos fundamentales que tienen que ver con el combate al crimen organizado, el reforzamiento a nivel de la frontera, parte de los dos países, y para frenar desde luego lo que es la droga y también frenar lo que es el tráfico de armas”, indicó.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones de Marco Rubio, quien resaltó que México ha aumentado su cooperación en materia de criminalidad en los últimos ocho meses, Castillo enfatizó que “este país es el que más ha contribuido al combate del crimen organizado. Todo esto es importante, siempre tomando en consideración el respeto a la soberanía nacional de ambos países”.

La senadora morenista acudió a un ritual de purificación en La Cuña del Senado, que encabezó la médica tradicional y partera chamula, Guadalupe Pérez, previo al inicio del Foro Nacional: Reconocimiento y Pluralismo para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, convocado por la senadora chiapaneca Edith López Hernández, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.