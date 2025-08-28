Celebra Sheinbaum nombramiento de Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado

agosto 28, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX,- Aunque la elección fue a puerta cerrada, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, nombró por unanimidad a Laura Itzel Castillo como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta en sustitución de Gerardo Fernández Noroña. Sobre esta decisión opinó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este marco, recordó la lucha histórica que dio su padre, Heberto Castillo, el cual dijo, es ejemplo de la izquierda mexicana.

“Laura Itzel Castillo, ¡ahhh, qué bueno! Es también una gran luchadora social y qué bueno que es ahora presidenta. Es hija de Heberto Castillo, un gran luchador social y un gran ingeniero, él inventó la tridilosa y además un gran luchador social. Él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores”.

La bancada morenista también eligió a Verónica Camino como vicepresidenta y a Mariela Gutiérrez y Martina Kantún, quienes fungirán como secretarias de la Mesa Directiva del Senado.