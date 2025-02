La temporada de estiaje se adelantó; hoteleros toman medidas por la falta de agua 

febrero 18, 2025

Ariadna García/Xalapa. La presidenta de Unión de Empresarios Hoteleros Región Cultura y Aventura (UNEH) María Xóchitl Guzmán Segundo dijo que este año la temporada de estiaje se adelantó por lo que ya han empezado a tomar medidas dado que es una situación preocupante.

“Sí es preocupante la situación de la sequía, el estiaje que tenemos ahora que ya empezó, empezó muy temprano y pues nos ha afectado en la cuestión de que sí está más matizada el agua, nos llega pues sí con menos volumen, más escasa, es un problema complejo”.

Señaló que ante ello han tenido que implementar acciones como la captación de agua lluvia cuando es posible, lo que ha sido mínimo por ahora porque ha llovido poco.

“Afortunadamente hasta ahorita pues vamos solventando la situación del estiaje, no se ha cerrado, no se ha cerrado ningún hotel; el año pasado sí alguno estuvo a punto de considerar cerrar porque pues no se lograba conseguir agua ni las pipas ni nada; esperemos que este año no estemos a esos extremos”.

Dijo que han intensificado las campañas del cuidado del líquido en sus instalaciones, con sus colaboradores y con los huéspedes también.