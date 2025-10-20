LA PURA MEZQUINDAD EN LA TRAGEDIA

octubre 20, 2025

No nos hagamos tontos:

la única oposición en Veracruz es Huerta.

El PRI y PAN, ni sus luces, pero se apoyan en MC.

—Chopenjawer



Ha sido por demás evidente que en estos momentos de tragedia y desgracia, surgen los opositores al actual régimen para sacar raja política.

Los tiempos se ajustan para desgastar a la llamada Cuarta Transformación previo a las elecciones de 2027 y 2030: el momento es preciso para atacar con todo, mostrarse “críticos” incluso cuando también fueron parte del gobierno en administraciones anteriores.

De esta manera, con la situación de emergencia es cuando más se están aprovechando los opositores a la 4T.

Y es notable lo anterior cuando de manera sistemática se organizan grupos de militantes y simpatizantes de partidos de oposición para difundir rumores, mentiras (como lo de los 190 estudiantes muertos), mensajes incendiarios; algunos hasta se convierten en “expertos” sobre inundaciones, ríos y lluvias.

Eso es simple y llanamente mezquindad.

El caso de Poza Rica es muy claro: acaba de pasar un proceso electoral donde se revirtieron los resultados a favor de Morena por irregularidades en casillas que beneficiaban el voto a Movimiento Ciudadano, que es hasta el momento el gran perdedor (también perdió Papantla, luego de que estuvieron cacareando como gallinas culecas).

La “venganza”, en este sentido, por parte de Movimiento Ciudadano, ha sido usar grupos porriles encabezados por el candidato perdedor Emilio Olvera (hijo putativo del senador Manuel Huerta, quien dice ser de Morena, pero opera abiertamente para la oposición), para así denostar y agredir a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Rocío Nahle y al Ejército Mexicano.

Así de mezquinos son.

“Ahora en esta desgracia pues muestra el rostro mezquino, el rostro de lo que es; quiere decir que pues el pueblo no se equivocó aquí en Poza Rica; entonces, la provocación, el insulto”, subrayó en este aspecto la gobernadora en entrevista.

Si bien parece que esto es un triunfo para la oposición, en realidad no hay ganadores. No ayuda en nada y sólo genera una polarización innecesaria en momentos cuando todos debemos estar unidos para ayudar a los afectados.

También debe haber un orden, pues para eso se implementaron zonas con responsables directos como el Ejército, Marina y Guardia Nacional, pero aún así buscan la confrontación.

“Pero pues tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como una servidora, venimos de hace muchos años, muchos años, caminando y caminando, también en una oposición, también en una propuesta pero con sentido, preparados, con argumentos: esa es la diferencia”, señaló Nahle.

De igual manera, recordó que esto de los ataques no es nuevo para ella: primero fue la campaña negra en contra de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco (que acaba de ganar un premio internacional). Luego vino la campaña electoral a la gubernatura, donde la “crítica” (incluso periodística) pasó al vulgar insulto, a la denostación y hasta la discriminación. En ambos casos, la gobernadora salió avante.

Ahora con la tragedia volvieron a renacer los mismos ataques de la misma gente ociosa.

“Hoy estamos ante una contingencia donde miles de veracruzanos la están pasando mal, y donde es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, y nuestro sentido humano, apoyar, apoyar, en eso estamos. ¿Tú crees que yo me voy a distraer en otras cosas? Pues no, si me distraigo en otras cosas, pues no me aplico en lo que me tenga que aplicar”.

“Aprenderán a ser oposición, pero en este transcurso, en este momento, es no engancharnos: dejar que cada quien muestre su mezquindad, mientras la gran mayoría está mostrando su solidaridad, su apoyo, su comprensión, y nos llegan camiones de toda la República”, enfatizó.

Puso como ejemplo que Oaxaca mandó 20 mil despensas a Álamo. También Quintana Roo, de donde salió un camión hoy por la madrugada con productos de limpieza, en un trayecto de 11 horas. También reconoció apoyo de Puebla, Morelos y Sonora

“Entonces somos más los que estamos en esto apoyando, que aquellos que están mostrando su mezquindad”, concluyó.

Las inevitables preguntas: ¿Hasta dónde quieren llegar los opositores usando como pretexto la tragedia del norte de Veracruz? ¿En verdad creen que hacen un bien a la población afectada?

Tantita mother, plis, aunque nomás la tengan retratada y se acuerden de ella en Día de Muertos.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Aprovechándose de la desgracia ajena, haciendo lo que mejor le sale, el oportunista senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara se apersonó en Texcatepec, con su traje de Mesías. El legislador supo en tiempo y forma que la comunidad había quedado incomunicada y que de inmediato construyeron un puente provisional sobre el río Vinazco para recibir la atención que desde el primer momento están dando autoridades federales y estatales. Sin embargo, el protagónico senador salió de la comodidad de su escaño (por no decir de su madriguera) y se fue a dar un baño de pueblo como “salvador” de esa comunidad que ya ha sido atendida y se encuentra en el mapa de las prioridades gubernamentales, no solo de la gobernadora Rocío Nahle sino de la presidenta Claudia Sheinbaum… Pero Huerta, ansioso de reflector fue a hacer su show y filtró a algunos medios que esa comunidad estaba abandonada por las autoridades morenistas. Vaya desfachatez…