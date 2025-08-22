Jueza federal ordena cerrar centro de migrantes Alcatraz

agosto 22, 2025

Una jueza federal ha ordenado que el centro de detención de inmigrantes Alcatraz de los Caimanes cierre sus operaciones en un plazo de 60 días. La jueza federal de distrito Kathleen Williams prohibió a los gobiernos estatal y federal traer más detenidos al centro.

Además, se detuvo cualquier ampliación del centro, incluyendo la instalación de iluminación industrial o la construcción de nuevos edificios. La jueza también ordenó la remoción de generadores, gas, aguas residuales y otros desechos que han transformado la pista de aterrizaje en un centro de detención.

El congresista estadounidense Maxwell Frost informó que actualmente quedan 336 migrantes en el centro, una disminución significativa respecto a su capacidad anterior de 2 mil personas. Este cierre se produce en un contexto de creciente preocupación sobre las condiciones en los centros de detención.

La jueza espera que el desgaste del sitio haga que la remoción sea segura. Este fallo es parte de un esfuerzo más amplio por mejorar las condiciones de detención y garantizar los derechos de los migrantes.