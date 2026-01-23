Inversión de ocho mil millones de pesos impulsa la modernización integral del Metro en 2026

enero 22, 2026

En un esfuerzo por transformar la movilidad y garantizar el derecho a la accesibilidad, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 20 nuevas escaleras electromecánicas en estaciones estratégicas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Esta acción es el primer paso de una ambiciosa política integral que contempla la sustitución total de 120 equipos para el año 2030, asegurando la renovación del transporte más importante de la capital.

Clara Brugada proyecta un sistema de transporte totalmente accesible para el 2030

Desde la estación Camarones, en la Línea 7, la mandataria reafirmó su compromiso con el mantenimiento del “bien público más grande y más importante que tiene la ciudad”. Durante el acto, Brugada subrayó la importancia de esta inversión en la infraestructura del Metro: “Vamos a dejar en 2030 un gran Metro para la población, y todos los días lo estamos mejorando”.

La Jefa de Gobierno aseguró que este avance es vital para los millones de personas que transitan diariamente por la red, destacando que su administración invertirá con orgullo en el corazón de la movilidad para garantizar un camino de total accesibilidad.

Estaciones beneficiadas y detalles de la inversión en infraestructura electromecánica

La puesta en marcha de estos 20 equipos nuevos impactará positivamente en seis estaciones clave que conectan las Líneas 7, 8 y 9. El Director General del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, detalló la distribución de las escaleras de la siguiente manera:

Camarones (L7): 8 escaleras nuevas.

Tacuba (L7/L2): 4 escaleras nuevas.

Pantitlán, Patriotismo, Bellas Artes y Centro Médico: 2 escaleras por estación.

Con una inversión de 9 millones de pesos por cada escalera, estos equipos beneficiarán directamente a 3.9 millones de usuarios al mes. Además, se anunció un contrato multianual de 830 millones de pesos para asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo en todo el sistema.

Tecnología de monitoreo remoto y atención directa a reportes ciudadanos

Una de las grandes innovaciones presentadas es la implementación del sistema de monitoreo SCAR, el cual permite supervisar el funcionamiento de los equipos de forma remota y en tiempo real. Actualmente, el 54 por ciento de las escaleras cuenta con sensores inteligentes, una tecnología que Rubalcava calificó como un “sistema innovador que no existía en otra parte ni en ningún otro Metro del mundo”.

Para fortalecer la transparencia y la atención inmediata, la Jefa de Gobierno puso a disposición el número telefónico 56 5801 6642 (Jefatura de Gobierno), donde la ciudadanía puede reportar fallas en escaleras o elevadores para su atención coordinada con la Dirección del Metro.

Incremento presupuestal del 20 por ciento para la modernización del Metro

Este plan de renovación es posible gracias a un incremento presupuestal del 20 por ciento asignado al Metro para este año, sumando 8 mil millones de pesos destinados a infraestructura en los últimos dos años. Entre los proyectos en marcha para este 2026, destacan:

Inicio de trabajos de modernización en la Línea 3.

Conclusión de la renovación de la Línea 1 hasta Observatorio.

Mantenimiento mayor en la Línea A y adecuación integral de las estaciones de la Línea 2.

La administración local destacó que, gracias a estas acciones, la opinión favorable de los usuarios sobre la mejora del sistema ha aumentado un 29 por ciento en los últimos años, consolidando un transporte más seguro y eficiente.