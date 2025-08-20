Inicia Israel preparativos para invadir la Franja de Gaza

agosto 20, 2025

El Gobierno de Israel prepara una invasión en la Franja de Gaza con 60 mil órdenes de reclutamiento, luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y otros funcionarios aprobaron la operación “Carros de Gedeón II”.

La noticia se dio a conocer hoy miércoles 20 de agosto, en la cuenta de X del vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichay Adraee, quien explicó que 20 mil reservistas que fueron previamente movilizados recibirán notificaciones para extender sus órdenes de servicio en Palestina.

“Como parte de los preparativos para la siguiente fase de la operación, esta mañana se emitieron aproximadamente 60.000 órdenes de reclutamiento para reservistas”, escribió en su cuenta de X el vocero de las FDI.

En el marco de la ofensiva de Israel, un oficial israelí informó a la prensa internacional que las FDI ya iniciaron los preparativos para llevar a cabo una invasión en la Franja de Gaza.

De acuerdo con dicha fuente, ya hay tropas militares operando en Yabalia, al norte de la capital del enclave palestino, así como en el barrio de Zeitú, donde los ataques se han intensificado en las últimas dos semanas.

Dichas acciones se dieron tras una reunión a la que asistieron:

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz

El jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir

El subjefe del Estado Mayor, Tamir Yadai

El jefe de la Dirección de Inteligencia Militar

El jefe de la Dirección de Operaciones Militares

El jefe de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios

Representantes del Shin Bet (servicio de inteligencia interior)

Y otros altos funcionarios

Hoy 20 de agosto, el gabinete de seguridad de Israel aprobó la toma de Gaza por medio de la operación “Carro de Gedeón II”, la cual provocaría el desplazamiento hacia el sur de más de un millón de personas.

Desde la semana pasada, el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, explicó que la nueva fase de los ataques de Isarel se concentrará en la ciudad de Gaza por medio de una estrategia “sofisticada, mesurada y responsable” para buscar la derrota de Hamás.

“Pronto pasaremos a la siguiente etapa de la Operación Carros de Gedeón, en la que seguiremos intensificando el daño a Hamás en la ciudad de Gaza hasta su derrota“, Eyal Zamir.

“La Operación Carros de Gedeón ha cumplido sus objetivos. Hamás ya no posee las mismas capacidades que tenía antes de la operación; le hemos asestado un duro golpe”, aseguró Eyal Zamir.