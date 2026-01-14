INFONAVIT, suma restructuración de casi 5 millones de créditos ‘impagables’

enero 14, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que al cierre de 2025 el Instituto logró reestructurar y sanear en su totalidad 4 millones 856 mil créditos considerados impagables, una de las problemáticas históricas más graves que enfrentaban millones de derechohabientes, quienes durante años vieron crecer sus deudas pese a cumplir con sus pagos.

Durante su informe, presentado ante la presidenta Claudia Sheinbaum, Romero Oropeza explicó que estos créditos se volvieron impagables debido a esquemas heredados del antiguo Fovissste e Infonavit, en los que los saldos crecían por el incremento al salario mínimo, generando intereses acumulados que hacían imposible liquidarlos.

“Había personas que pagaron durante años intereses y capital, pero su deuda seguía aumentando. Llegamos con casi el 50 por ciento de la cartera vencida”, reconoció.

Como resultado del programa de reestructura impulsado por el actual gobierno, todos los créditos impagables quedaron en condiciones reales de pago al 31 de diciembre de 2025. Del total de financiamientos saneados:

• 261 mil créditos quedaron totalmente pagados, por lo que las personas ya no adeudan un solo peso y recibieron su vivienda libre de deuda.

• 1 millón 147 mil créditos tuvieron una reducción inmediata de saldo.

• 3 millones 446 mil créditos recibieron quitas, reducción de tasas de interés y ajustes en plazos, lo que permitió bajar de forma significativa el monto total a pagar.

Romero Oropeza subrayó que, con estas acciones, ningún derechohabiente con crédito reestructurado tendrá problemas para seguir pagando su vivienda, ya que ahora los saldos y mensualidades son acordes a su capacidad económica.

El titular del Infonavit presentó ejemplos concretos de los beneficios obtenidos tras la reestructura:

• Una persona que debía 2 millones 549 mil pesos, después de años de pagos, hoy ya no debe nada.

• Otro caso pasó de 1 millón 122 mil pesos a 463 mil, con una reducción superior a 800 mil pesos y una baja en la tasa de interés del 8.2 al 4 por ciento.

• Créditos con tasas de hasta 12 por ciento fueron reducidos a entre 3.5 y 4 por ciento, y plazos de más de 300 meses se ajustaron a menos de 100 meses.

Para consultar estos beneficios, los derechohabientes pueden ingresar a un micrositio del Infonavit, utilizando su nombre y fecha de nacimiento, número de seguridad social o número de crédito.

En paralelo al saneamiento financiero, Romero Oropeza reportó avances en el Programa de Vivienda para el Bienestar, dirigido a trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

Indicó que, de una meta sexenal de 1.2 millones de viviendas, al cierre de 2025 se habían contratado 311 mil viviendas, y en lo que va de enero de 2026 se sumaron otras ocho mil, para un total de 319 mil viviendas contratadas, lo que representa el 27 por ciento del objetivo total.

Para 2026, el Infonavit prevé contratar 396 mil viviendas adicionales, lo que permitiría cerrar el año con cerca de 700 mil viviendas, y dejar las 500 mil restantes para el periodo 2027–2030.

Los estados con mayor número de viviendas contratadas hasta ahora son Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.

Romero Oropeza destacó que prácticamente se eliminaron los requisitos para acceder a un crédito Infonavit.

Actualmente, basta con ser derechohabiente, no tener un crédito hipotecario previo y ganar menos de dos salarios mínimos para acceder a una vivienda cuyo costo promedio es de 600 mil pesos, monto que coincide con el crédito otorgado.

Las viviendas cuentan con 60 metros cuadrados, sala, comedor, cocina, baño completo, dos recámaras y servicios básicos, además de ubicarse en zonas con infraestructura urbana.

Hasta el momento se han entregado 4 mil 700 viviendas en 15 estados, principalmente a jóvenes: casi el 40 por ciento de los beneficiarios tiene entre 18 y 29 años, y el 85 por ciento percibe ingresos de entre uno y 1.5 salarios mínimos.

Finalmente, Romero Oropeza aseguró que el Infonavit mantiene finanzas sanas, al pasar de recibir 779 mil millones de pesos en el Fondo de Vivienda en septiembre de 2024 a 892 mil millones de pesos actualmente, y contar, junto con la tesorería, con casi un billón de pesos disponibles para la construcción de vivienda.

Con ello, afirmó, el Instituto no solo avanza en la meta de vivienda social, sino que corrige una deuda histórica con millones de trabajadores, al poner fin a los créditos impagables que durante décadas afectaron su patrimonio.