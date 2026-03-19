Infonavit abre a paisanos posibilidad de tener vivienda en México

marzo 19, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, anunció que a partir de abril los trabajadores independientes, incluidos migrantes mexicanos en Estados Unidos, podrán acceder a créditos de vivienda utilizando los recursos de su subcuenta, en lo que representa una ampliación del acceso al financiamiento habitacional.

Durante su participación, el funcionario explicó que el instituto cuenta con dos esquemas de aportación: el régimen ordinario —para trabajadores con relación laboral y aportaciones patronales— y el extraordinario, dirigido a quienes laboran por cuenta propia, como profesionistas, comerciantes, trabajadores agrícolas o del hogar, así como mexicanos en el extranjero.

Detalló que, en este esquema, los trabajadores independientes pueden realizar aportaciones directas a una subcuenta de vivienda que genera ahorro e intereses, y que podrá ser utilizada para obtener un crédito, o bien recuperarse íntegramente al momento del retiro.

Romero Oropeza subrayó que el cambio más relevante es que, a partir del próximo mes, estos trabajadores podrán emplear ese ahorro para comprar, construir o remodelar vivienda, lo que amplía las opciones para sectores históricamente excluidos del financiamiento formal.

En paralelo, destacó el avance del programa “Infonavit Sin Fronteras”, mediante el cual los migrantes pueden pagar sus créditos desde Estados Unidos de forma directa y sin comisiones, ya que el instituto absorbe ese costo.

“Se puede pagar la mensualidad, hacer pagos anticipados o liquidar el crédito total, con seguridad y confiabilidad en el envío del dinero”, explicó.

Actualmente, más de tres mil migrantes ya realizan pagos desde el extranjero a través de este esquema, apoyado en plataformas del IMSS y en proceso de integración con Financiera para el Bienestar.

El funcionario adelantó que en los próximos días se fortalecerá esta vía de pago mediante dicha institución financiera pública, con el objetivo de facilitar aún más el envío de recursos desde Estados Unidos.

Con estas medidas, el Infonavit busca incorporar a trabajadores independientes y migrantes al sistema de vivienda formal, ampliando la cobertura del crédito habitacional y el acceso al ahorro para el retiro.