Incongruente tasar refrescos y disminuir presupuesto a salud en paquete económico 2026: Acosta Naranjo

septiembre 20, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del movimiento Somos México y exdiputado federal, calificó como una contradicción que en el paquete económico 2026 se plantee la creación del llamado “impuesto a la salud”, que impactará en refrescos, cigarros y cerveza, cuando al mismo tiempo se propone un recorte al presupuesto para el sector salud.

Como parte de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca mejorar la recaudación fiscal gravando insumos que afectan la salud de los ciudadanos, como el refresco, la cerveza y el tabaco. Sin embargo, el presupuesto federal contempla una reducción del 4.3 % en términos reales para el sector salud.

En ese sentido, Acosta Naranjo calificó como un “engaño” que se hable de cuidar la salud, cuando en los números se proyecta una disminución del gasto, por lo que consideró que de nada sirven ese tipo de gravámenes.

“Decir que son impuestos saludables, pero el dinero que recogen no lo meten a salud, porque se acaba de volver a recortar, entonces me parece más bien una justificación y no una idea real y sentida de querer resolver los problemas de hipertensión o diabetes”, expresó.

Comentó que si el dinero se etiquetara a programas de salud sería positivo, pues México tiene altos índices de obesidad y problemas por el consumo de azúcar, pero de no hacerlo, se estaría engañando a la gente para recaudar más.

“Todo mundo sabe que la salud pública está abandonada, que no es cierto que se terminó el desabasto (de medicamentos), que no es cierto que atienden rápido a la gente cuando va y pide una consulta, los mandan seis meses después. Aumenten el presupuesto de salud si es verdad que quieren resolver los problemas de salud”, reprochó.

Dijo que de nada sirven los programas sociales si la gente no tiene acceso a medicinas, atención para diálisis o tratamientos contra el cáncer: “Deberían ser congruentes”.