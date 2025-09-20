Somos México realiza asamblea 102 en Xalapa para constituirse como partido político

septiembre 20, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El movimiento Somos México realizó su asamblea número 102 en la capital del estado, en la que se afilió a xalapeños que los respaldan en su intención de constituirse como partido político nacional.

Guadalupe Acosta Naranjo, quien encabeza el movimiento social, informó que este fin de semana estarán presentes en varios municipios de Veracruz y se plantea que, antes de que concluya septiembre, realizarán al menos 20 reuniones con ciudadanos para que les brinden sus firmas y así puedan reunir el requisito mínimo para obtener el registro.

“En el mes de noviembre queremos llegar a las 200 asambleas que necesitamos, para reunir el requisito para ser un partido político de oposición y que venga a rescatar en México la democracia y las libertades, que se están perdiendo todos los días”, declaró.

Dijo que, de lograr constituirse como partido político, establecerán como regla general que quienes sean líderes nacionales, estatales o municipales no podrán ser candidatos a ningún puesto de elección popular. “No se trata de hacer un partido para que los dirigentes se acomoden”.

Además, explicó que quien sea líder no impondrá candidaturas, pues se implementará como método de selección la figura de elecciones primarias, “así no hay pleito, todo mundo está de acuerdo. Debe resolver la gente, porque si no ganamos la interna, menos afuera”.

También garantizó que las personas menores de 35 años tendrán 3 de cada 10 candidaturas, no solo plurinominales, sino de mayoría relativa, es decir, van a ir a pedir el voto.

“¿Cuándo va a haber jóvenes, si siempre decimos ‘no tienen experiencia’? ¿Y por qué no tienen experiencia? Porque no les damos chance”.

Aseguró que el 10 por ciento de las candidaturas se otorgarán a líderes sociales, desde madres de personas desaparecidas y extrabajadores del Poder Judicial, hasta representantes de sectores productivos de la entidad, con la intención de que lleven sus causas a las máximas tribunas.

“Tienen que abrirles espacio a las madres buscadoras. A ellos hay que reservarse un lugar para que estén, y que esta terrible tristeza natural tenga quien exponga el asunto de la desaparición”, dijo durante su reunión con decenas de personas en Xalapa.

Finalmente, Acosta Naranjo sentenció: “Si no les damos espacio a quienes necesitan ser escuchados, no merecemos nacer”.