Avanza “Somos México” hacia su registro como partido; suman afiliaciones en Veracruz

febrero 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes del movimiento “Somos México” informaron que lograron cumplir e incluso rebasar los requisitos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para constituirse como partido político nacional.

En conferencia de prensa, señalaron que alcanzaron el número mínimo de militantes requerido y estimaron que superarán los 300 mil afiliados en el país, de los cuales cerca de 20 mil corresponden a Veracruz, cifra que ,dijeron, vuelve “imposible” negarles el registro.

Carlos Luna Escudero detalló que también se superó el número de asambleas exigidas por la autoridad electoral, donde la entidad veracruzana ha tenido participación relevante.

“Ya se rebasaron los requisitos mínimos del INE, que son 200 asambleas a nivel nacional; este domingo, que es el último día para hacer asambleas, se esperan hacer muchas más en el país. Llevamos 235 y esperamos lograr entre 265 y 270”.

En el caso de Veracruz, indicaron que se mantiene un trabajo activo de organización y afiliación en distintos municipios.

Precisaron que el requisito mínimo nacional de afiliaciones , 256 mil personas, ya fue superado.

“Aproximadamente llevamos 15 asambleas, la número 16 se hará este fin de semana y se han afiliado unos 20 mil veracruzanas y veracruzanos”.