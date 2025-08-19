Hermanos Menendez cerca de lograr su libertad condicional

agosto 19, 2025

Los hermanos Menendez están listos para presentar sus solicitudes de libertad condicional a partir de esta semana, luego de estar casi tres décadas en prisión.

Erik y Lyle Menendez fueron sentenciados en 1996 a cadena perpetua por matar a sus padres, José y Kitty Menendez, en 1989. Sus abogados argumentaron defensa propia por abuso sexual, mientras que fiscales imputaron el crimen a una motivación económica.

En mayo pasado, un juez de Los Ángeles redujó sus sentencias a 50 años, lo que los hizó elegibles para libertad condicional bajo la ley de California. Ambos serán evaluados de forma individual por un panel designado por el gobernador.

Erik tendrá audiencia el jueves 21 de agosto y Lyle el viernes 22 de agosto, mediante videoconferencia desde la prisión en San Diego. La junta estaudiará si representan un riesgo para la sociedad considerando su historial y comportamiento en prisión.

En caso de que la junta apruebe su libertad condicional, pasarán meses antes de su posible salida. El caso se revisará legalmente y el gobernador Gavin Newsom tendrá la última palabra.

El abogado de los hermanos Menendez pidió liberar a Erik en abril tras una grave condición médica, no obstante, retornó a prisión.