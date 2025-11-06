‘Doña Carlota‘ se queda en prisión; le niegan la libertad condicional

noviembre 6, 2025

Un juez determinó negarle la libertad condicional a ‘Doña Carlota’, una adulta mayor acusada por el homicidio de dos presuntos invasores en el municipio de Chalco, Estado de México. Se solicitó ajustes en las medidas cautelares debido a que padece enfermedades crónicas.

⇒ ​La audiencia fue retomada este jueves, luego de que el miércoles 5 de noviembre, se suspendiera debido a que la autoridad ministerial no asistió por la carga de trabajo.

La solicitud fue promovida por el hijo de ‘Doña Carlota’, Arturo Santana, quien indicó que la salud de la acusada, de 74 años de edad, se habría deteriorado durante su estancia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.

De acuerdo con lo declarado por el hijo de ‘Doña Carlota’, la adulta mayor tiene diabetes, al ingresar al penal se le suministraba 10 mm de insulina diaria, pero debido a que la enfermedad avanzó en estos 7 meses, ahora le introducen 20 mm o más.

⇒ Asimismo, argumentó que Carlota N. acaba de cumplir 74 años de edad, y el código nacional de procedimientos penales permite a algunas personas detenidas que lleven su proceso judicial bajo libertad condicional.

Tras seis horas de audiencia, la jueza negó la prisión domiciliaria a ‘Doña Carlota’ por riesgo de fuga y falta de acreditación del vínculo con uno de sus hijos. Al respecto, Arturo Santana afirmó que todo es parte de una estrategia para desviar la atención de los asesinatos de alcaldes y líderes limoneros.