Hamás entregaría sus armas a un comité egipcio-palestino

octubre 7, 2025

El movimiento Hamás aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, aunque rechazó la propuesta estadounidense de establecer un comité internacional de transición para administrar la Franja de Gaza.

Fuentes palestinas familiarizadas con las conversaciones en Sharm el Sheij, el grupo islamista se opone específicamente a que el ex primer ministro británico Tony Blair asuma como “gobernador de Gaza”, aunque aceptaría que ejerza funciones de supervisión remota, según reveló la agencia de noticias EFE.

La contrapropuesta de Hamás plantea la creación de dos equipos de negociación: uno encabezado por su jefe negociador Jalil al Haya para dialogar con Israel mediante mediadores, y otro que negociaría con la Autoridad Palestina la transferencia de la administración gazatí a un comité afiliado al gobierno palestino.

Como condiciones adicionales, el movimiento exige un alto el fuego inmediato en Gaza y su espacio aéreo para facilitar la recolección de rehenes israelíes dentro de un plazo de una semana, además de garantías de que sus líderes no serán perseguidos al salir del territorio.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, país mediador en las conversaciones, afirmó que la liberación de rehenes marcaría el “final de la guerra” en Gaza, subrayando que cualquier acuerdo resultante sería “definitivo” y no temporal.

Estas declaraciones se producen en respuesta al plan de 20 puntos presentado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que contempla una junta de gobierno temporal liderada por el propio Trump e incluiría a Blair, exigiendo el cese inmediato de hostilidades y la liberación de todos los rehenes.