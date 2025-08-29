Hallan muerta a Aída Karina, madre buscadora de Zacatecas

agosto 29, 2025

Aída Karina Juárez Jacobo, madre buscadora de Zacatecas e integrante del colectivo “Siguiendo tu rastro con amor”, fue encontrada muerta en el estado de San Luis Potosí. El pasado martes se reportó la privación de la libertad de quien era conocida por buscar a su hija, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida desde junio de 2025.

El hallazgo fue informado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del Gobierno de Zacatecas, quien mencionó que también se le notificó que el probable responsable ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía estatal, además de referir que mantienen información permanente con las autoridades de San Luis Potosí y federales para dar continuidad a las investigaciones.

A la par, en redes sociales, el funcionario estatal emitió sus condolencias y un mensaje de solidaridad “con la familia de la madre buscadora, con su colectivo y con todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección”.

Por su parte, el fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, informó a El Universal que no se recibió denuncia por la privación ilegal de Aída Karina Juárez Jacobo, pero que la investigación se inició de manera oficiosa tras el reporte que se recibió en el sistema de emergencia 911 alertando sobre la privación ilegal de la libertad de una persona del sexo femenino, ocurrida la noche del 26 de agosto.

En tanto, el colectivo “Siguiendo tu rastro con amor” lamentó la muerte de la madre buscadora. Asimismo, exigieron a las autoridades protección para los familiares de Aída Karina Juárez Jacobo, así como para las madres buscadoras del colectivo y de todo México.

“Exigimos justicia para Aída Karina y para todos los crímenes que afectan a nuestros seres queridos desaparecidos y a los familiares comprometidos en cuerpo y alma con su búsqueda. Exigimos una seguridad efectiva que garantice la vida de las madres buscadoras y de todas y todos los familiares y personas solidarias con la búsqueda de nuestros seres queridos”.