Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron enfrentamiento en Zacatecas

febrero 17, 2026

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron testigos del enfrentamiento armado registrado en las inmediaciones del rancho “El Soyate”, en Zacatecas, aunque ambos resultaron ilesos, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJEZ).

El fiscal Cristian Camacho Osnaya detalló que la pareja salía del rancho cuando se desató una balacera sobre la carretera federal 54, donde se realizaba un operativo para capturar a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, el funcionario estatal precisó que el ataque no estaba dirigido contra ninguno de los artistas mexicanos y confirmó que nadie resultó herido ni sus vehículos presentaron daños.

De acuerdo con el fiscal, tras percatarse del enfrentamiento, los cantantes y su equipo de seguridad privada retrocedieron y se resguardaron en la casa principal del rancho.

Una vez controlada la situación, las autoridades les brindaron acompañamiento terrestre hasta el aeropuerto de Zacatecas, desde donde abordaron un vuelo con destino a la Ciudad de México.

También desmintieron las versiones que señalaban que fueron trasladados en un helicóptero gubernamental y aclararon que el apoyo se realizó en sus propios vehículos para salir del lugar.