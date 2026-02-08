Fuerzas Federal mantienen cercanía con la población durante mes del Ejército y Fuerza Aérea

febrero 8, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Durante todo el mes de febrero se llevan a cabo diferentes actividades que permitirán reforzar los lazos entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, aseveró el comandante de la 26ª Zona Militar, con destacamento en El Lencero, general de Brigada, Estado Mayor, Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez.

En entrevista, el representante del Ejército Mexicano sostuvo que la interacción del Ejército y Fuerza Aérea con la sociedad es permanente.

“La interacción del Ejército y Fuerza Aérea con la sociedad es permanente, nuestras actividades de labor social en la aplicación, por ejemplo, del Plan de Emergencia DN-III, este tipo de actividades refuerza”.

Asimismo, recordó que recientemente la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, presentó los resultados del programa Abrigando Corazones que se realizó en varios municipios.

“Por parte de nosotros apoyamos en la repartición de comida caliente, cobertores y despensas, aunque no exista la necesidad, siempre buscamos estar cerca del ciudadano”.

El General Rodríguez Gutiérrez indicó que son diferentes las actividades que se llevan a cabo durante este mes, la principal el 19 de febrero Día del Ejército Mexicano en las instalaciones de El Lencero, pero también en Minatitlán y Tuxpan.

Además, se tiene programadas ceremonias, desayunos, actividades culturales, conferencias, en coordinación con las autoridades de Gobierno del Estado.

Asimismo, dio a conocer que durante este mes se recibirán por parte de autoridades municipales reconocimientos al Ejército Mexicano.