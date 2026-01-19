Febrero Mes del Ejército y Fuerza Aérea prepara actividades artísticas, culturas y deportivas

enero 19, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Actividades artísticas, culturales y deportivas están programadas en el marco de la conmemoración de los días del Ejército y de la Fuerza Aérea, el próximo mes de febrero, dieron a conocer las autoridades castrenses este lunes.

Hay que recordar que el 10 de febrero se lleva a cabo la celebración del Día de la Fuerza Aérea y el 19 el Día del Ejército Mexicano.

“Son una serie de eventos que vamos a tener para acercarnos a la población, queremos tener gran afluencia de población civil”.

Entre los eventos programados para el próximo mes se encuentra un torneo de futbol interinstitucional los días 7, 8, 14 y 15 de febrero en coordinación con la Guardia Nacional en Xalapa; en coordinación con la Secretaría de Marina, se llevará a cabo un running en el Malecón del Puerto de Veracruz el 21 de febrero.

Se agendó también un concierto con la Banda de Música VI RM el 12 de febrero en la Macroplaza del Puerto de Veracruz, con la participación de la Policía Estatal y Protección Civil.

Asimismo, los días 19 y 24 de febrero se llevará a cabo el izamiento de bandera, mientras que los días 1, 8, 15 y 22 de febrero se realizarán paseos dominicales en cada uno de los batallones, así como en Plaza de la Soberanía en el municipio de Veracruz, con participación de autoridades de Policía Municipal, Fiscalía General del Estado, Gobierno del Estado.