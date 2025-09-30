Finalizan su entrenamiento en México 143 soldados haitianos

septiembre 30, 2025

Un grupo de 143 soldados haitianos (15 mujeres y 128 hombres) completó un programa de entrenamiento militar de ocho semanas impartido por el ejército mexicano, como parte de un acuerdo bilateral para fortalecer las capacidades de seguridad de Haití.

El entrenamiento se realizó en un campamento militar del Estado de México bajo la dirección del teniente coronel Juan Manuel Campos Rodríguez.

Durante su formación, los efectivos haitianos practicaron defensa personal, tiro y recibieron instrucción en derechos humanos. En la ceremonia de clausura, Campos Rodríguez destacó que los soldados regresan a su nación “con conocimientos militares y una fortaleza física y espiritual para servir con lealtad a su pueblo y a su autoridad democráticamente elegida”.

El embajador haitiano en México, Hubert Labbe, afirmó que “las habilidades adquiridas por la promoción que se gradúa mejorarán sustancialmente las capacidades de las fuerzas armadas de Haití, permitiéndoles servir y proteger mejor al pueblo haitiano”.

Este entrenamiento se produce en un contexto crítico para Haití, donde las pandillas controlan aproximadamente el 90% de la capital, Puerto Príncipe, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Las fuerzas armadas haitianas, disueltas en 1995 tras un golpe de Estado, fueron reinstauradas en 2017 por Moïse. Actualmente, una fuerza multinacional liderada por Kenia se encuentra desplegada en el país caribeño.

Estados Unidos y Panamá han propuesto recientemente al Consejo de Seguridad de la ONU autorizar una fuerza de 5 mil 550 efectivos para combatir la violencia pandillera.