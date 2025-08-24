Floración de girasol en Rafael Lucio se ha convertido en atractivo turístico

agosto 24, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver. – Un verdadero espectáculo natural se puede disfrutar muy cerca de la ciudad de Xalapa, en el municipio de Rafael Lucio, con la siembra de más de 18 mil girasoles en zona fría.

El proyecto que empezó como alimento para ganado, se ha convertido en un sitio de interés para visitantes.

Una siembra de aproximadamente 18 mil plantas de girasol se encuentra actualmente en floración en la región de Rafael Lucio Veracruz, en un predio originalmente fue destinado para la producción de forraje.

Graciano Huesca Ochoa, propietario del terreno en Teapan, municipio Rafael Lucio explicó que el cultivo inició hace tres años por iniciativa de un grupo de ganaderos que requerían alimento para sus animales durante el invierno, debido a la escasez de pasto en esa temporada.

Sin embargo, la floración del girasol llamó la atención y motivó la apertura del espacio al público.

Destacó que el terreno está ubicado en una zona fría y húmeda, lo que representa un reto para el cultivo de girasol, ya que esta planta requiere condiciones secas para desarrollarse adecuadamente.

Y es que, de acuerdo con el productor, el exceso de humedad puede afectar el crecimiento desde las primeras etapas.

Las personas pueden entrar al lugar en un horario de 10:00 a 17:00 horas. Se estima que la floración continúe aproximadamente 15 días más, dependiendo de las condiciones climáticas.

El sitio ha ganado popularidad en redes sociales debido al atractivo visual del campo en flor, lo que ha incrementado el interés de visitantes en la región.