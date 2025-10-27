Fernanda Trías gana el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela “El monte de las furias”

octubre 27, 2025

Con El monte de las furias, la escritora uruguaya Fernanda Trías obtuvo el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. La narradora, traductora y docente ya había recibido el galardón en 2021 por su novela Mugre rosa.

El jurado, integrado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert, decidió por unanimidad conceder el premio a Fernanda Trías por crear “una novela que se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”.

Además, el jurado destacó los excéntricos personajes de la escritora uruguaya, que resultan “vívidos y entrañables”, y también celebró el ritmo del lenguaje poético y al mismo tiempo precisó que genera atmósferas y escenas memorables en la obra.

“La vida eremita de una mujer, su descarnada visión del erotismo y la irrupción en su escenario de una siniestra violencia humana sirven de marco a un relato que concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”, aseguró el jurado en el acta resolutiva.

Fernanda Trías recibirá el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025 durante la ceremonia que se realizará el próximo miércoles 3 de diciembre, durante la celebración de la edición 39° de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025 es posible gracias al apoyo del Claustro de Sor Juana. Fue instituido en 1993, concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma, y premia a la autora de una novela publicada originalmente en español.

Por Mugre rosa, que recibió el apoyo de la residencia Eñe/Casa de Velázquez (España, 2018), Fernanda Trías obtuvo, además del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Uruguay 2020, el Premio Bartolomé Hidalgo de la crítica (Uruguay, 2021) y, fue finalista en los National Book Awards.

⇒ Tanto La azotea –otra de sus novelas, además de Cuaderno para un solo ojo, La ciudad invencible y No soñarás flores— como Mugre rosa obtuvieron el British PEN Translates Award (2020 y 2022).

