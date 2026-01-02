FBI frustra presunto ataque terrorista en Carolina del Norte

enero 2, 2026

Las autoridades federales de Estados Unidos detuvieron un hombre de 18 años por planear un posible ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo en Charlotte, Carolina del Norte, informó este viernes el FBI.

De acuerdo con la Fiscalía, el sospechoso llevaba cerca de un año preparando el ataque, que habría ejecutado con cuchillos y martillos en una tienda de alimentación y un restaurante de comida rápida.

El plan fue descubierto cuando el joven comenzó a comunicarse con un funcionario encubierto que se hacía pasar por un miembro del Estado Islámico (EI), lo que permitió a las autoridades interceptar el ataque.

Durante un registro realizado en su domicilio, se encontraron manuscritos, guantes, dos martillos, dos cuchillos y un escrito en el que detallaba enfrentarse a la policía y morir como mártir.

Asimismo, fue acusado de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, un delito que podría acarrearle hasta 20 años de prisión, según el fiscal federal Russ Ferguson.

El anuncio se produce pocas semanas después del arresto de cinco personas en California, acusadas de planear ataques terroristas durante las celebraciones de Año Nuevo en esa región.