FBI acusa a Corea del Norte de robar criptomonedas

febrero 27, 2025

El FBI acusó a hackers respaldados por Corea del Norte de llevar a cabo uno de los mayores robos de criptomonedas, apoderándose de alrededor de unos mil 500 millones de dólares en Ethereum, mismos que fueron sustraídos de una empresa con sede en Dubái

El atraco ocurrió a inicios de mes y tuvo como objetivo a Bybit, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. Este incidente es uno más que involucra a un equipo de hackers identificados por el gobierno de Estados Unidos con los nombres TraderTraitor y el Grupo Lazarus.

De acuerdo al FBI, el modus operandi de los hackers para robar criptomonedas es “a través de la difusión de aplicaciones de comercio de criptomonedas que fueron modificadas para incluir malware que facilita el robo de criptomonedas”.

En un anuncio de servicio público en línea a última hora del pasado miércoles, el FBI sostuvo que creía que los hackers respaldados por Corea del Norte eran “responsables del robo”.

“Los actores de TraderTraitor están procediendo rápidamente y han convertido algunos de los activos robados en Bitcoin y otros activos virtuales dispersos en miles de direcciones en múltiples blockchains”, afirmó el FBI.

“Se espera que estos activos sean lavados aún más y eventualmente convertidos en moneda fiduciaria”.

Los medios estatales norcoreanos no han reconocido ni el robo ni la acusación del FBI. La misión de Pyongyang ante las Naciones Unidas en Ginebra no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.