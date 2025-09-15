Familias se esfuerzan por celebrar con pozole la fiesta mexicana; les cuesta hasta mil pesos

septiembre 15, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El pozole es el platillo favorito de los xalapeños para celebrar las fiestas patrias y la Noche Mexicana en los hogares y aunque representa un gasto importante, aseguran que vale la pena la esfuerzo.

Doña Rosalba afirma que, aunque en su casa son seis personas, estiman gastar para la cena de la noche mexicana cerca de mil pesos.

«El pozole es lo más tradicional, antojitos mexicanos y las cervezas o tamales, gastamos depende de la cantidad de personas que seamos, este año serán mínimo mil pesos, aunque somos pocos en la familia», agregó Rosalba Ortega.

Por su parte, doña María del Rocío Munguía remarca que, en su familia, donde son tres integrantes, optan por el pozole en estas fechas y con “huesito” porque el precio de la maciza y la costilla es más elevado.

“La carne no está tan cara, yo compré codillo que siempre hemos comprado y me salió a 65 pesos, es husito, pero la costilla y maciza sí está más cara, por eso no lo compro, ahorita con puto huesito para el pozole”, agregó.

Aunado a ello, dijo que las verduras como la lechuga y el rábano sí han subido su costo por lo que deben buscar donde les den el mejor precio.

“El pozole es una tradición, antes lo hacía mi mamá, ahora lo hacemos nosotros, mi mamá ya está viejita, mi papá ya murió, pero nosotros seguimos juntándonos y lo preparamos”.

Estima que, aunque son solo tres personas se gastará cerca de 600 pesos, “con la lechuga el rábano y es poquito, pero estaba a 17 y ahorita está en 25, está cara la verdura, le suben demasiado, el rollo chiquito de rábano está en 25, hay que andarle buscando, la cebolla está a 19 y nada más por hoy, a veces luego de bajan o si no, ya así se queda”.