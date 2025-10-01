Exposición artística y charlas médicas en el Día Internacional del Corazón

octubre 1, 2025

Xalapa, Ver., martes 30 de septiembre de 2025.- La secretarías de Cultura y de Salud de Veracruz, invitan a la exposición Antología de Izabel Inés, una muestra de grabado e ilustración que permanecerá en el Ágora de la Ciudad hasta el mes de noviembre. La entrada es gratuita.

La presentación es parte de la Jornada de Salud: Por un corazón saludable, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Corazón, orientada a fomentar la conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención y su impacto a nivel global.

La muestra incluye las charlas Actualidades en el tratamiento de la hipertensión arterial, del cardiólogo Abelardo Burgueño Rivas; Código Infarto, por el doctor Enrique López Rosas, y Retos en la enfermedad cardiovascular en Veracruz, con la participación del médico Carlos Alberto García Hernández.

Izabel Inés, es una artista visual xalapeña egresada de la Universidad Veracruzana. Su producción se enfoca en la ilustración y la gráfica. Se ha especializado en grabado en relieve y su trabajo forma parte de diversas exposiciones nacionales e internacionales.

