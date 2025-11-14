Expertos alertan: la actual Ley de Aguas no garantiza el derecho al agua

noviembre 14, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Investigadores, ambientalistas y activistas advirtieron que mantener vigente la Ley de Aguas Nacionales representa un riesgo porque no asegura el derecho humano al agua para todas las personas.

Durante el foro informativo “Por la legislación que Veracruz y todo México necesita”, Gerardo Alatorre Frenk, investigador de la Universidad Veracruzana e integrante del colectivo Guardianes del Agua Xalapa, explicó que existe una fuerte presión empresarial para conservar los privilegios que les otorgó esta ley desde 1992.

Señaló que esto mantiene abierta la puerta a la participación privada en el manejo del agua, algo que —dijo— no debería ocurrir porque se trata de un recurso básico para la vida.

También advirtió que hay intentos de continuar con la privatización de los sistemas municipales de agua y saneamiento.

Alatorre recordó que en 2012 se reformó el artículo cuarto constitucional para reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento, y se estableció un plazo para crear una sola Ley General de Aguas. En ese contexto, diversos sectores sociales se organizaron en el movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida, que elaboró una propuesta ciudadana de ley.

Partidos como el PT y parte de Morena se sumaron a esa iniciativa, y en 2021 parecía cercana su aprobación. Sin embargo, el investigador señaló que recientemente la Presidencia de la República presentó una nueva propuesta de Ley General de Aguas limitada únicamente al abasto doméstico, dejando viva la Ley de Aguas Nacionales de 1992.

“Nos sorprendió que se quiera mantener dos leyes: una para las aguas nacionales y otra sólo para el abasto doméstico”, expresó, al insistir en que México necesita una legislación única que realmente garantice el acceso al agua para todas y todos.