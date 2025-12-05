Protestas por la ley general de aguas, están por concluir: SEGOB

diciembre 5, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las manifestaciones realizadas en distintos estados del país por la nueva Ley General de Aguas están por concluir y afirmó que el gobierno federal ha atendido todas las inquietudes planteadas por los distintos grupos inconformes durante el proceso legislativo.

Durante la conferencia matutina, Rodríguez fue cuestionada sobre el origen de la inconformidad y el análisis que ha realizado Gobernación respecto a las protestas.

La funcionaria respondió que, desde el inicio, la dependencia mantuvo mesas de diálogo abiertas para escuchar a todas las personas y organizaciones, aun cuando sus planteamientos fueran diversos o incluso contradictorios.

Añadió que las observaciones de los productores agrícolas fueron integradas en los artículos de la ley aprobada por el Congreso.

“Sí, nosotros creemos que ya estamos al día de hoy terminando esta serie de manifestaciones que se dieron por la Ley de Aguas. En la mayoría de los casos, siempre hay que escuchar a las personas, no digo en absolutamente a todos, tengan o no tengan razón, las personas tienen que ser escuchadas y así ha sido en la Secretaría de Gobernación.

Pero también cuando se llegan a acuerdos y están en cada uno de los artículos tomados en cuenta en la ley, o sea, ya fueron levantadas, ya fueron recogidas cada una de las preocupaciones, de las inquietudes que tienen. Ya cuando siguen las manifestaciones sin un motivo aparente, sin que se quieran sentar a la mesa, pues díganme ustedes qué es”, declaró.

Sin embargo, Rodríguez señaló que algunas movilizaciones continuaron pese a que las principales demandas ya habían sido atendidas en el dictamen legislativo.

Incluso, dijo que en algunas ocasiones se firmaban acuerdos que posteriormente no eran respetados por ciertos actores.

“Quedan, firman un acuerdo y al otro día no cumplen y siguen diciendo que hay una inconformidad sobre algo que no existe”, apuntó.

Según la secretaria, esta situación genera afectaciones a la población que transita o habita en zonas donde se realizan bloqueos o cierres carreteros.

Rodríguez reiteró que el gobierno federal no evade el diálogo y que, por el contrario, es su obligación “levantar las demandas que sean posibles”.

No obstante, subrayó que es necesario avanzar en cambios al marco jurídico para ordenar el manejo hídrico en el país, una problemática que calificó como ampliamente conocida.

La titular de Gobernación agradeció a la Cámara de Diputados y al Senado por la aprobación de la Ley General de Aguas, la cual fue avalada en “fast track” por la mayoría oficialista en la Cámara Alta.

Asimismo, adelantó que la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación ocurrirá en breve y no descartó que sea difundido en la edición vespertina de este viernes.