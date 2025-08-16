EU ofrece 10 mdd a cambio de Iván Archivaldo, hijo de “El Chapo”

agosto 16, 2025

El gobierno de Estados Unidos aumentó la presión contra los líderes del Cártel de Sinaloa al ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) publicó la millonaria recompensa en sus redes sociales, advirtiendo que Guzmán Salazar, junto a sus hermanos, tomó el control de la facción que alguna vez lideró su padre. “A pesar de su mirada ardiente, este matón debe ser considerado armado y peligroso.”, señaló la agencia.

Las autoridades estadounidenses vinculan a Iván Archivaldo y a sus hermanos Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López con el liderazgo del Cártel de Sinaloa desde 2016, cuando “El Chapo” fue detenido. Durante el gobierno de Donald Trump, el grupo fue designado como una organización “terrorista” global.

El anuncio se produce semanas después de que Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, se declarara culpable por narcotráfico ante un tribunal federal en Chicago. Según el Departamento de Justicia, el capo admitió su participación en conspiración para el tráfico de drogas.

ICE instó a quienes tengan información sobre Iván Archivaldo a contactar a Investigaciones de Seguridad Nacional al número 520-335-7315. Mientras tanto, la cacería contra los herederos del “Chapo” sigue intensificándose en ambos lados de la frontera.