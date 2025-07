EU frena demanda ambiental contra prisión Alcatraz

julio 3, 2025

El Gobierno de Estados Unidos ha presentado una acción legal para frenar una demanda ambiental contra la construcción del centro de detención de migrantes conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, en los Everglades de Florida. Este proyecto, que ya recibió a su primer grupo de migrantes para ser deportados, ha provocado la oposición de organizaciones ambientalistas que buscan detener las obras por su posible impacto en la zona.

El Departamento de Justicia notificó que ha presentado una moción en el Tribunal de Distrito del Sur de Florida para evitar hechos que causen retrasos en la construcción de este polémico centro. Según el comunicado, la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD) argumenta que se necesita garantizar el avance del proyecto y que las demandas vinculadas a la posible utilización de financiamiento federal son prematuras.

La demanda fue interpuesta el 27 de junio por las organizaciones Friends of the Everglades y Center for Biological Diversity, quienes alegan que no se llevó a cabo el análisis de impacto ambiental requerido por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). En este contexto, buscan obtener una orden de restricción temporal para detener las obras del centro.

Las autoridades gubernamentales sostienen que la acción legal no está justificada y argumentan que no hay una acción final de una agencia federal que active la revisión del proyecto estatal impulsado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Además, destacan que los demandantes no han demostrado un daño irreparable, lo cual es crucial para recibir el apoyo judicial solicitado.

Según Pamela Bondi, Fiscal General de EU, la defensa de “Alligator Alcatraz” está orientada a eliminar planes judiciales que califican como infundados y con motivaciones políticas. Adam Gustafson, abogado de la ENRD, puntualizó que retrasar la construcción podría amenazar la seguridad de los detenidos en ese entonces pobladas instalaciones.