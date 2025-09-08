España anuncia acciones contra Israel por genocidio en Gaza

septiembre 8, 2025

El presidente de España, Pedro Sánchez Castejón, ha anunciado una serie de medidas en contra de Israel, como parte de sus esfuerzos para ejercer presión y que el estado israelí detenga el genocidio en contra del pueblo palestino.

Este lunes 8 de septiembre, el mandatario español compareció en el Palacio de la Moncloa para anunciar un total de nueve medidas para castigar al estado israelí y que detenga su ofensiva en Gaza contra los palestinos.

“Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre Netanyahu y su gobierno, y aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina”, declaró Pedro Sánchez al momento de anunciar dichas acciones.

Entre las medidas más llamativas se encuentran las siguientes:

Embargo de armas a Israel: esta acción se viene aplicando desde octubre del 2023 y contempla la prohibición a sus ciudadanos y empresas de la venta y compra de armamento militar a la entidad sionista.

Veto a barcos y aviones: de ahora en adelante barcos y aviones que transporten combustible para el ejército israelí ya no podrá pasar por el territorio, espacio aéreo y mar español.

Prohibición de la entrada a personas implicadas en el genocidio.

Veto a productos: ahora lo bienes y servicios provenientes de los asentamientos ilegales de ciudadanos israelíes en Gaza y Cisjordania no serán admitidos.

Restricción se servicios consulares: se limitarán los servicios consulares a quienes residan en dichos asentamientos.

Incremento de ayuda a palestinos: el estado español destinará más ayuda a la Autoridad Palestina y a la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).