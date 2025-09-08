ESPALDARAZO PRESIDENCIAL: CLAUDIA RECONOCE LIDERAZGO DE ROCÍO

septiembre 8, 2025

Entre protestas contra Adán Augusto,

Andrea Chávez rinde informe de actividades

en Chihuahua; “no a La Barredora”, reclaman

Este domingo, el estadio de béisbol “Beto Ávila” se convirtió en el escenario de un contundente respaldo político a la gobernadora Rocío Nahle García.

Ahí, la gente que visitó este fin de semana el legendario puerto de Veracruz y el hermoso Boca del Río (proveniente de varias partes del estado) fue testigo de lo anterior.

El respaldo vino, ni más ni menos, que de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyas encuestas recientes la ubican en el 80% de aceptación popular a su administración, convirtiéndola en la mandataria más popular en la historia de México.

Y así inició su mensaje la presidenta ante poco más de 30 mil personas, con un reconocimiento público a Rocío Nahle, a quien calificó como una mujer incansable y de muchas luchas ganadas.

“Gracias a una mujer incansable, trabajadora, con mucho amor a Veracruz, a su Gobernadora, compañera de lucha, de muchas, una extraordinaria mujer que está al frente de este grandioso estado”, expresó textualmente.

Lo anterior no pasó desapercibido para los presentes, quienes también han sido testigos de los constantes ataques a la gobernadora y, por ende, al estado (insisten algunos en esa narrativa ilusa del Veracruz caótico como en los últimos tiempos del priato: todo sea por tiznar y a ver si se logra algo en 2027 y 2030).

Así que de respetable saludo protocolario, el gesto pasó a ser espaldarazo con mucho cariño de la presidenta a la gobernadora.

¿Y a qué vino la presidenta? A informar lo realizado en el primer año de su administración, teniendo como marco la gira nacional que la jefa del Ejecutivo realiza en las entidades para dar a conocer su Primer Informe.

En este sentido, Veracruz fue el noveno estado visitado por la mandataria tras iniciar el viernes en Guanajuato.

Entre las noticias para los veracruzanos, las veracruzanas, “les verecrezenes”, se destaca que, en coordinación con el Gobierno Federal, se ejerce en Veracruz este 2025 una inversión histórica de 59 mil millones de pesos en apoyo directo a la población.

Van algunos datos que respaldan la magnitud de este esfuerzo…

Lo que más puede presumir la llamada 4T: los programas de Bienestar que ayudan hasta a los que no les gusta el actual régimen. Se tratan de 921 mil 915 personas adultas mayores y 114 mil 62 con discapacidad quienes reciben pensión.

A eso súmense los 44 mil 675 jóvenes participan en “Jóvenes Construyendo el Futuro”; 27 mil 56 estudiantes reciben la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”; así como los 248 mil 631 bachilleres y 280 mil 299 niñas y niños de primaria y secundaria que reciben la beca “Benito Juárez”.

En el ramo de educación y escuelas: 6 mil 726 escuelas atendidas por “La Escuela es Nuestra”, incluyendo 684 de nivel medio superior. También 252 mil 664 niñas y niños reciben “Leche Bienestar”.

Para el sector productivo: 25 mil 266 pescadores reciben “Bienpesca”, 178 mil 68 productores con “Producción para el Bienestar”, 159 mil 440 con “Fertilizantes Gratuitos”, 61 mil 350 en “Sembrando Vida” y 205 mil 184 mujeres de 60 a 64 años reciben la nueva “Pensión Mujeres Bienestar”. Además, 267 mil 819 estudiantes de secundaria acceden a la “Beca Universal Rita Cetina”.

Sobre el ramo de Salud, la presidenta informó sobre el inicio del programa Salud Casa por Casa, con atención preventiva a adultos mayores y personas con discapacidad. De igual manera, dos millones 683 mil 79 veracruzanos de pueblos indígenas y afrodescendientes ejercen recursos directamente.

Otro ramo que fue muy desatendido y está en plena recuperación: la vivienda. Van 262 mil 235 familias beneficiadas con quitas de deuda del Infonavit y más de 10 mil del Fovissste; además se proyecta la construcción de 38 mil 950 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda y 65 mil más del Infonavit.

Infraestructura social y estratégica: construcción de 64 Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS; inauguración de hospitales en Nautla, Orizaba y Coatzacoalcos; próximo inicio de obras en Pánuco, Misantla y Tuxpan; acueducto La Cangrejera en Coatzacoalcos; distribuidor vial del puerto de Veracruz y planta de “Fertilizantes Escolín”; ampliación educativa con nuevas preparatorias y campus de la “Universidad Rosario Castellanos”.

Así que más que un informe, la gira presidencial sirvió también como reconocimiento público a la labor del Gobierno del Estado y para confirmar —una vez más, ante las voces necias— la sólida alianza entre la Presidenta y la Gobernadora, mostrando que Veracruz es un bastión liderado por Rocío Nahle.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Este lunes, muy temprano, se realizará la Firma del Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad entre Veracruz y Tabasco, encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, y el gobernador Javier May Rodríguez. El evento será a las 9:30 horas en el Faro Venustiano Carranza, en el puerto de Veracruz.

OTRA NOTA: Que el despacho del abogado Anuar “N”, ex juez federal detenido por el megaoperativo federal de huachicol que lleva más de dos años de investigación y dado a conocer este domingo por autoridades federales, opera abiertamente en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, así como en Monterrey. Que en una de esas, hasta a los socios le anda cayendo la ley… Comentan también en el puerto que Anuar es muy amigo de un ex gobernador metido en el negocio de las gasolinas. Adivine quién podría ser.

LA ÚLTIMA PORQUE ESE OZZY CANSA: Otra adivinanza: ¿adivine qué senador está tan apestado por sus alianzas con los Yunes que no lo subieron al templete en el Informe que la presidenta Claudia Sheinbaum dio en Veracruz? ¡Ánimooooooooink!