Envío de 29 a EU no fue extradición, fue traslado: Gertz Manero

Envío de 29 a EU no fue extradición, fue traslado: Gertz Manero

febrero 28, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- “El envío de

los 29 )criminales – líderes de todos los cárteles del narcotráfico mexicano a Estados Unidos), se llevó a cabo conforme a Ley Nacional de Seguridad y a solicitud del Gobierno de los Estados Unidos, por lo cual no se puede considerar como una extradición.

Así lo aclaró este viernes el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, durante una conferencia de medios que se efectuó este viernes en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ubicada en el poniente del Valle de México.

“Yo creo que se abrió una opción que estaba dentro del marco jurídico mexicano y que ellos aprovecharon y que es muy útil para establecer la responsabilidad y sobre todo las respuestas que el Gobierno de México ha dado sobre los problemas estos del fentanilo y la forma como México está cumpliendo. Aquí no hay de que nosotros no estamos cumpliendo. Eso sí quedó clarísimo. Hay una ratificación del esfuerzo de México para combatir esta plaga y sobre todo, el esfuerzo del Gobierno de México para no proteger a ningún delincuente que tiene vinculaciones internacionales”. Precisó.

De hecho, señala, se fincarán responsabilidades a los jueces que pusieron freno a los procesos de extradición.