En Veracruz el servicio y mantenimiento de unidades Ulúa está garantizado

diciembre 7, 2025

Xalapa, Ver., domingo 07 de diciembre de 2025.- Respecto a una nota publicada donde señalan un patio con camiones Ulúa en desuso, se informa que dicho lugar se ocupa como taller mecánico y de mantenimiento de las unidades.

Las imágenes difundidas corresponden al sitio donde se concentran unidades que reciben mantenimiento preventivo o correctivo, así como aquellas con daños menores por percances. Ninguna unidad está abandonada, en desuso permanente ni en calidad de chatarra, ya que son vehículos nuevos.

En Veracruz contamos con refacciones originales para atención inmediata. El Programa Ulúa mantiene un inventario de refacciones disponible en el estado, lo cual permite atender cualquier incidencia de manera rápida y eficiente sin detener la operación de las rutas.

Entre las refacciones en stock se incluyen cristales, ventanas y espejos, accesorios de carrocería, componentes eléctricos, suspensión, frenos, puertas y mecanismos, y consumibles de mantenimiento. Esto garantiza que ningún autobús quede fuera de servicio por falta de piezas.

Ulúa cuenta con el respaldo total y directo de Yutong en Veracruz a través de técnicos permanentes trabajando en campo; atención 24 horas, 7 días de la semana; diagnósticos inmediatos; reparaciones certificadas; capacitación continua y seguimiento puntual a cada unidad. Es uno de los esquemas de soporte más completos en Latinoamérica para una flota híbrida.

Ulúa opera con normalidad y sin afectación al servicio, las unidades se encuentran en operación, mantenimiento programado o en reparación menor, con refacciones ya instalándose.

Por lo anterior se informa a la ciudadanía que el servicio Ulúa, del nuevo sistema de movilidad urbana, cumple su función en dar el mejor servicio de transporte público en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.