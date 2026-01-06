Empresarios llaman a priorizar empleo y comercio formal en 2026

enero 6, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Este año se tiene el reto de impulsar un crecimiento económico sostenido, fortalecer el consumo local y proteger las fuentes de empleo formal, afirmó Bernardo Martínez Ríos, presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa.

“El gran reto para este inicio de año es que haya un crecimiento económico real, que se mueva el consumo interno y, sobre todo, que se conserve el empleo formal”, expresó el dirigente empresarial.

Reconoció que el incremento al salario mínimo representa un avance importante, ya que impacta de manera directa en el ingreso de miles de familias y ayuda a mantener el consumo básico. Sin embargo, advirtió que enero sigue siendo un mes complejo para la economía. “Venimos de gastos fuertes de fin de año y las empresas también arrancan con ajustes financieros importantes”, señaló.

Martínez Ríos explicó que el desafío no solo radica en el aumento salarial, sino en lograr que este se traduzca en mayor actividad económica sin afectar la operación de las micro y pequeñas empresas. “No podemos perder de vista que las mipymes son las que generan la mayor parte del empleo formal en la región”, puntualizó.

En ese sentido, consideró fundamental generar condiciones de certidumbre para el sector productivo. “Necesitamos facilidades para cumplir con contribuciones como el predial, que la obra pública arranque a tiempo y que los trámites sean más ágiles y sencillos”, dijo, al destacar la importancia de una coordinación efectiva entre autoridades y empresarios.

Subrayó que el desarrollo económico debe asumirse como una responsabilidad compartida. “Si queremos que 2026 sea un año de estabilidad y avance para Xalapa y su zona metropolitana, crecimiento, consumo y empleo tienen que ser una prioridad común”, dijo.