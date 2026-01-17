enero 16, 2026

El Partido Verde Ecologista de México desde siempre ha ido en alianza, la realidad es que de ir solo, no le alcanza ni para ganar una jefatura de manzana, así que desde que descubrieron el gran negocio que es la elección en México, la familia González Torres ha ido colgado de unos y otros.

Te cuento lector, lectora querida que el PVEM por allá del año 2000 en aquella elección inédita en la que ganó Vicente Fox, fue en alianza con Acción Nacional, aquello se llamó “Alianza para el Cambio” si mal no recuerdo, luego de promesas no cumplidas y pactos rotos por parte de los dos, ambos partidos tracaleros a morir, el verde abandonó al PAN y se fue con el Partido Revolucionario Institucional del año 2003 y hasta el 2012, en la elección que ganó Enrique Peña Nieto.

El PVEM también tuvo un breve periodo con el Parido Nueva Alianza, que si mal no recuerdo, la propietaria de aquello fue la mismísima Elba Esther Gordillo y desde la elección de 2018, ha sido parte de la coalición “Juntos Haremos Historia” con Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo, que así como aportar algo pues no tanto, pero ahí siguen.

En fin, que acomodaticios como ellos solos hoy los verdes están puestos y dispuestos para ver de que modo sacan ventaja con la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, esa reforma que aún sin llegar a la Cámara de Diputados, ya genera tensiones dentro del bloque oficialista y es que aunque los diputados del MORENA dicen estar listos para impulsarla e incluso Ricardo Monreal advierte que será su bancada, quien decidirá el contenido final, los presuntos aliados del PVEM y el PT, cuestionan la necesidad y el momento de una reforma profunda al sistema electoral mexicano.

Y es que en la Cámara Baja, son necesarios el menos 335 legisladores para la mayoría calificada que requiere cualquier reforma constitucional, al momento con la camiseta del MORENA solo hay 253, el resto lo ponen siempre el PVEM y el PT y en este momento se están poniendo de lo más puntillosos, ya desde la dirigencia del PVEM, alegan que ellos no fueron consultados en la elaboración de la iniciativa y no están convencidos de apoyarla, con ellos como con el PT, todo será cuestión de ver que ganan a cambio del voto, así que vendrá profundo cabildeo.

De momento el PT y el PVEM, ponen como excusa principal el timing, la conveniencia de que el MORENA controle los tres poderes y hasta la relación con el gobierno de Estados Unidos y aquí en Veracruz, tampoco es que las cosas con el Partido Verde Ecologista de México estén mejor, en el estado el partido es percibido como una branch de un negocio familiar, en el que solo se beneficia y prioriza a los miembros de las mismas familias, esas que se pasan la estafeta de unos a otros.

A estas alturas yo me pregunto que que cosa puede representar el hijo y el sobrino de Fidel Herrera Beltrán, que del oficio político, la carrera y la gracia para hacer campaña que tenía el de Nopaltepec, no heredaron ni el know how en un cuadernito.

Cosas de la vida y menudencias

La llegada de la connotada periodista Mimi Alemán como enlace de prensa del Movimiento Ciudadano, pareciera ser la avanzada del arribo del candidato, José Francisco Yunes Zorrilla al partido de Dante Alfonso Delgado Rannauro y es que la realidad que para el candidato Yunes Zorrilla, quedarse en el Partido Revolucionario Institucional, sería quedarse a ejercer eternamente de candidato y digo el hombre se nota le encanta ser candidato pero algún día querrá ganar algo y en el PRI yo creo que a estas alturas, no le da ni para una regiduría.

De ser así, quien sabe que hará una mujer tan talentosa y preparada como Mimi ahí… en fin que ojalá que sea para bien de la talentosa comunicadora.

Así las cosas mis chulos, nos leemos el lunes, pasen un lindo fin de semana.