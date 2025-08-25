“El Mayo” se declara culpable de narcotráfico en EU

agosto 25, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Como estaba previsto, este lunes Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes de dos cargos por delincuencia organizada en una corte federal de Estados Unidos. La sentencia en su contra será dictada el próximo 13 de enero de 2026, fecha en la que se definirá su futuro legal tras décadas de operar en el narcotráfico.

Durante la audiencia, presidida por el juez Brian Cogan —conocido por sentenciar a Joaquín “El Chapo” Guzmán y al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna—, Zambada aceptó los cargos y se le impuso una multa equivalente a 276 mil 600 millones de pesos (alrededor de 15 mil millones de dólares).

En un testimonio inusual, el capo de 76 años leyó una carta donde admitió haber fundado el Cártel de Sinaloa, así como haber sobornado a políticos, policías y militares en México “hasta 2024”, lo que permitió la operación del grupo criminal por más de tres décadas. “Asumo la responsabilidad de todo, y pido disculpas a los afectados por mis acciones”, dijo ante la corte.

Zambada relató que comenzó su carrera criminal cuando tenía 19 años, al dedicarse al cultivo de marihuana en 1989. Aseguró que con el tiempo reunió un ejército de hombres armados bajo su mando y consolidó al cártel como una de las organizaciones más poderosas del hemisferio. También reconoció el “costo humano” derivado de sus actividades.

La acusación original incluía 24 cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Entre ellos se contemplaba la pena de muerte, la cual fue retirada la semana pasada tras negociaciones entre la defensa y el Departamento de Justicia de EU. La fiscal Pamela Bondi instruyó a su equipo a no solicitar dicha sanción contra Zambada ni contra los también capos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”.

La declaración de culpabilidad de “El Mayo” ocurre un año después de que fuera secuestrado en México por Joaquín Guzmán López, uno de “Los Chapitos”, y posteriormente entregado en un aeródromo de Texas. Desde entonces, la Fiscalía estadounidense buscaba que enfrentara cargos por el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y otras drogas hacia EU.