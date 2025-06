Edmund White, ícono de la Literatura LGBT+, muere a los 85 años

junio 4, 2025

El escritor estadunidense Edmund White, ícono de la literatura gay y prolífico autor con más de 30 libros publicados, falleció a los 85 años en su residencia de Nueva York por causas naturales. Su obra se nutrió, en gran parte, de sus propias experiencias sobre la homosexualidad y la libertad sexual.

La noticia fue confirmada por su agente Bill Clegg, quien detalló que el autor murió la noche del martes 3 de junio de 2025: “Tristemente, puedo confirmar que Ed murió anoche en su casa de Nueva York por causas naturales”, dijo a la agencia AFP en un correo electrónico.

Desde sus inicios, Edmund White se dedicó a explorar con profundidad y franqueza la vida gay en Estados Unidos. Su primera novela, Forgetting Elena (1973), lo posicionó como una nueva voz literaria atrevida. Pero sería con The Joy of Gay Sex (1977), coescrita con Charles Silverstein, donde alcanzaría una resonancia internacional.

Edmund White fue testigo directo del movimiento de liberación gay y de los disturbios de Stonewall en 1969. Sus libros ofrecen una crónica íntima de esta transformación social, pero también del doloroso periodo de la epidemia del VIH/sida en los años 80 y 90, etapa en la que él mismo fue diagnosticado positivo (1985).

Esta experiencia personal lo inspiró a escribir una trilogía semi autobiográfica: La propia historia de un niño (1982), La hermosa habitación está vacía (1988) y La sinfonía de la despedida (1997), donde retrata la evolución de un joven homosexual desde la represión y el autoodio hasta la aceptación y el duelo.

Además de novelista, Edmund White fue un prestigioso ensayista y biógrafo. Su incursión en la biografía literaria inició con Genet: A Biography (1993), sobre el poeta francés Jean Genet, que lo convirtió en finalista del premio Pulitzer. Luego continuó con retratos profundamente documentados de Marcel Proust (1998) y Arthur Rimbaud.

⇒ Durante casi quince años, Edmund White vivió en Francia, una etapa que le permitió expandir su mirada literaria y cultural. A lo largo de su carrera, también impartió clases de escritura creativa y literatura gay en diversas universidades de renombre.

En su carrera literaria publicó más de cinco memorias, destacando The Loves of my Life (2025), en la que aborda abiertamente sus amores, pérdidas y reflexiones sobre una vida marcada por el activismo cultural y la lucha por la visibilidad queer. Desde 2013, estuvo casado con el también escritor Michael Carroll.

Fue diagnosticado de VIH positivo en 1984. Edmund confesó haber mantenido relaciones sexuales con “tres hombres a la semana durante 20 años”, asegurando que era “bastante normal tomarme un descanso de la escritura a las dos de la mañana, pasear hasta los muelles y tener sexo con 20 hombres en un camión”.